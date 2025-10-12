Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил посягательство на энергетический суверенитет Германии, сделав спорное заявление о «Северном потоке-2», считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.
«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с “Северным потоком-2” заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — сказал политик в видеообращении, размещённом в социальной сети Х.
Также Хрупалла заявил, что нежелание Варшавы экстрадировать подозреваемого во взрыве может свидетельствовать о причастности Польши к теракту на «Северных потоках».
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал немецкие власти отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».
Хрупалла также призывает канцлера ФРГ Фридриха Мерца наладить контакт с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы приблизить дипломатическое урегулирование украинского конфликта.