Хрупалла назвал посягательством на энергосуверенитет слова Туска о «Севпотоках»

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с “Северным потоком-2” заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — сказал политик в видеообращении, размещённом в социальной сети Х.