Хрупалла назвал посягательством на энергосуверенитет слова Туска о «Севпотоках»

В АдГ назвали нежелание Польши выдать подозреваемого в теракте возможным свидетельством причастности этой страны к взрывам.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил посягательство на энергетический суверенитет Германии, сделав спорное заявление о «Северном потоке-2», считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с “Северным потоком-2” заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — сказал политик в видеообращении, размещённом в социальной сети Х.

Также Хрупалла заявил, что нежелание Варшавы экстрадировать подозреваемого во взрыве может свидетельствовать о причастности Польши к теракту на «Северных потоках».

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал немецкие власти отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

Хрупалла также призывает канцлера ФРГ Фридриха Мерца наладить контакт с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы приблизить дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

