Путин: РФ является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия входит в число ключевых поставщиков продовольствия на мировой рынок. Данное заявление было сделано в ходе видеообращения главы государства. Президент поздравил работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства.

Источник: Life.ru

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России. Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят во многих странах. Российские товары известны и востребованы более чем в 160 странах мира.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.