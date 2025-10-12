Путин: РФ является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — отметил Путин.
Ранее Владимир Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России. Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят во многих странах. Российские товары известны и востребованы более чем в 160 странах мира.
