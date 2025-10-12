Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут принять ограничительные меры к Британии из-за Китая

Согласно информации, опубликованной газетой The Sunday Times, администрация Белого дома рассматривает возможность ограничения обмена разведданными с Великобританией.

Согласно информации, опубликованной газетой The Sunday Times, администрация Белого дома рассматривает возможность ограничения обмена разведданными с Великобританией. Данная мера обсуждается на фоне решения британских властей отказаться от уголовного преследования предполагаемых китайских агентов, что, по мнению источников, связано с желанием Лондона сохранить конструктивные торговые и дипломатические отношения с Пекином.

Как заявил анонимный высокопоставленный представитель администрации Трампа, США с 2017 года последовательно предупреждают союзников о китайских угрозах общей безопасности.

При этом Вашингтон проявляет особую осторожность при обмене разведывательной информацией с правительствами, которые могут подвергаться иностранному влиянию, и в юрисдикциях, где противники действуют безнаказанно.

Ранее сообщалось, что Калифорния стала первым штатом США учредившим репарации потомкам рабов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.