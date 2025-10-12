В Камеруне на восьмой срок баллотируется старейший мировой лидер

Из более чем 80 претендентов ЦИК допустил до выборов 13 человек. Среди отстраненных оказался главный оппонент Бийя — 71-летний учёный и юрист Морис Камто. На выборах 2018 года он показал второй результат и оспаривал поражение в верховном суде, обвиняя оппонентов в манипуляциях с подсчётом голосов. Отстранение Камто спровоцировало протесты в столице Камеруна Яунде, где силовики применили слезоточивый газ против сторонников снятого с дистанции кандидата. Против переизбрания Бийя выступила даже его дочь Бренда, но позднее удалила видео из социальных сетей и принесла извинения.