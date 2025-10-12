В Камеруне на восьмой срок баллотируется старейший мировой лидер

Бийя, родившийся в 1933 году, в свои 92 уже является старейшим главой государства в мире и вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером, уступая только коллеге из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгуема Мбасого.
Для участия в воскресном голосовании зарегистрировались семь из 29 миллионов камерунцев. Президент в Камеруне избирается на семь лет в один тур по системе относительного большинства, то есть для победы кандидату достаточно просто опередить соперников по числу набранных голосов.
Из более чем 80 претендентов ЦИК допустил до выборов 13 человек. Среди отстраненных оказался главный оппонент Бийя — 71-летний учёный и юрист Морис Камто. На выборах 2018 года он показал второй результат и оспаривал поражение в верховном суде, обвиняя оппонентов в манипуляциях с подсчётом голосов. Отстранение Камто спровоцировало протесты в столице Камеруна Яунде, где силовики применили слезоточивый газ против сторонников снятого с дистанции кандидата. Против переизбрания Бийя выступила даже его дочь Бренда, но позднее удалила видео из социальных сетей и принесла извинения.
Аналитики говорят, что будущего президента ждет множество вызовов, в числе которых коррупция, региональные диспропорции экономического развития и угроза терроризма.