Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли, какой удар НАТО получила от России

Конфликт на Украине ослабил НАТО. Оценки экс-помощника главы Пентагона Фримана.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Расчеты Запада на то, что конфликт на Украине укрепит НАТО, не оправдались, заявил в эфире YouTube-канала экс-помощник главы Пентагона Час Фриман.

«У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что сегодняшняя позиция США трактуется очень по-разному. Одни, по словам Фримана, считают, что Соединенные Штаты просто хотят нового разделения труда, при котором ЕС должен взять на себя сдерживание России, а другие предполагают, что Трамп просто хочет полностью выйти из НАТО и перестать сосредотачиваться на Европе.

Внешняя политика ЕС, на взгляд бывшего помощника главы Пентагона, заключается в том, чтобы заставить Москву делать то, что хочет Запад, а цель его предложения по урегулированию украинского конфликта сводилась к направлению ярости Трампа против нее.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше