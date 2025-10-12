Сербия раскрыла договор с РФ по поставкам газа: что не устроило Вучича

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что разочарован планом России по поставкам газа стране. Он сообщил, что предложение Москвы будет действовать только до конца 2025 года. Президент Сербии надеялся на более длительный договор по газу. Он подчеркнул, что ожидал, что контракт закончится как минимум в мае 2026 года. Так Александр Вучич сообщил в беседе с Informer.
Он рассказал изданию о диалоге с директором «Сербиягаза» Душаном Баятовичем. Глава компании посещал Петербург, где утвердил текущий план по поставкам газа. Президент Сербии назвал контракт «плохим сигналом во всех отношениях».
«Я разговаривал с Баятовичем, который был в Санкт-Петербурге. Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, ведь мы должны были закрыть контракт к маю», — пояснил Александр Вучич.
Сербский лидер также порассуждал о возможности членства страны в Евросоюзе. Он заявил, что республика не вошла в состав ЕС, так как настаивает на отказе от антироссийских санкций. Александр Вучич вновь подтвердил, что Сербия не станет накладывать на Москву ограничения. Он уточнил, что страна до сих пор придерживается «другой политики», политики военного нейтралитета.
Президент Сербии также рассказал о приглашении Москвы на Российскую энергетическую неделю. Однако Александр Вучич не прибудет в столицу РФ. Он пропустит мероприятие из-за визита в Белград главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Председатель ЕК, отметил он, прибудет в Сербию 14−16 октября. В это же время в России пройдет энергетическая неделя. Президент также сообщил, что сербское подземное хранилище газа «Банатски-Двор» заполнено по максимуму. Оно содержит 357 миллионов кубометров газа.
Он, вместе с тем, призвал правительство республики выполнить все требования Евросоюза для ускорения процесса евроинтеграции. С такой просьбой он обратился к премьер-министру страны и председателю парламента. Президент Сербии уточнил, что процесс евроинтеграции нужно ускорить на столько, насколько это возможно.