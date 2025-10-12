Сербия раскрыла договор с РФ по поставкам газа: что не устроило Вучича

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что разочарован планом России по поставкам газа стране. Он сообщил, что предложение Москвы будет действовать только до конца 2025 года. Президент Сербии надеялся на более длительный договор по газу. Он подчеркнул, что ожидал, что контракт закончится как минимум в мае 2026 года. Так Александр Вучич сообщил в беседе с Informer.