Уиткофф заявил, что посетил Газу для контроля за соблюдением Израилем перемирия

Напомним, палестинское движение ХАМАС заявило, что планирует начать отпускать заложников утром 13 октября. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых. В тот же день, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдёт саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями встречи выступят президент Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидер США Дональда Трампа, а всего в переговорах будут участвовать более 20 стран.