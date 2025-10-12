Самый возрастной мировой лидер баллотируется на восьмой срок

Президент Камеруна Поль Бийя, который в настоящее время является старейшим действующим главой государства в мире, баллотируется на восьмой президентский срок. Если 92-летний лидер одержит победу на выборах, проходящих в воскресенье, он получит возможность оставаться у власти до достижения 99-летнего возраста.