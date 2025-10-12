Ричмонд
Самый возрастной мировой лидер баллотируется на восьмой срок

Президент Камеруна Поль Бийя, который в настоящее время является старейшим действующим главой государства в мире, баллотируется на восьмой президентский срок.

Президент Камеруна Поль Бийя, который в настоящее время является старейшим действующим главой государства в мире, баллотируется на восьмой президентский срок. Если 92-летний лидер одержит победу на выборах, проходящих в воскресенье, он получит возможность оставаться у власти до достижения 99-летнего возраста.

Бийя, родившийся в 1933 году, занимает второе место среди ненаследственных правителей по продолжительности нахождения у власти, уступая только президенту Экваториальной Гвинеи.

Согласно избирательной системе Камеруна, президент избирается на семилетний срок по системе относительного большинства, где для победы достаточно набрать простое большинство голосов.

Ранее сообщалось, что США могут принять ограничительные меры к Британии из-за Китая.

