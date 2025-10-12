Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер и Гутерриш примут участие в саммите по Газе в Египте

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в международном саммите, который состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Главной темой встречи станет подписание соглашения о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Источник: Life.ru

По данным издания Telegraph, Стармер намерен вылететь в Египет для участия в переговорах вместе с другими главами государств. В своём выступлении он подчеркнёт роль президента США Дональда Трампа в продвижении инициативы по урегулированию ситуации в Газе. В канцелярии генерального секретаря ООН подтвердили, что Гутерриш также отправится в Египет.

Напомним, саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа запланирован на 13 октября, встреча состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Председателями выступят президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. В переговорах будут участвовать лидеры свыше 20 стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше