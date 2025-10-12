Стармер и Гутерриш примут участие в саммите по Газе в Египте

По данным издания Telegraph, Стармер намерен вылететь в Египет для участия в переговорах вместе с другими главами государств. В своём выступлении он подчеркнёт роль президента США Дональда Трампа в продвижении инициативы по урегулированию ситуации в Газе. В канцелярии генерального секретаря ООН подтвердили, что Гутерриш также отправится в Египет.