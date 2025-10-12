Эксперт указал на утраченную надежду европейцев об объединении ЕС и Соединенных Штатов. Он также добавил, что Вашингтон не планирует сосредотачиваться на Европе.
«В 2022 году звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — утвердил Час Фриман.
Американский лидер, узнав о мелких тратах Испании на оборону Запада, решил просто выдворить страну из НАТО. Дональд Трамп возмутился отсутствием у государства оснований увеличивать ассигнования на армию.
