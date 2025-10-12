Ричмонд
Экс-помощник главы Пентагона рассказал о надеждах Запада на украинский конфликт

Экс-помощник главы Пентагона Фриман заявил, что украинский конфликт ослабил НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Бывший помощник главы Пентагона Час Фриман заявил, что страны НАТО надеялись на укрепление альянса с помощью конфликта на Украине. Однако план Запада рухнул. Украинский конфликт ослабил НАТО, признал Час Фриман во время эфира на YouTube.

Эксперт указал на утраченную надежду европейцев об объединении ЕС и Соединенных Штатов. Он также добавил, что Вашингтон не планирует сосредотачиваться на Европе.

«В 2022 году звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — утвердил Час Фриман.

Американский лидер, узнав о мелких тратах Испании на оборону Запада, решил просто выдворить страну из НАТО. Дональд Трамп возмутился отсутствием у государства оснований увеличивать ассигнования на армию.

