В Тель-Авиве прошёл митинг под лозунгом «Нобелевскую премию Трампу!»

В Тель-Авиве прошёл митинг, участники которого потребовали присудить Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу. Мероприятие, в котором приняли участие родственники израильских заложников, посетили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, его дочь Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Источник: Life.ru

Среди собравшихся можно было увидеть людей, державших в руках национальные и жёлтые флаги, символизирующие движение за освобождение заложников, а также плакаты с изображениями их близких. Они аплодировали республиканцу и его представителям, разворачивали баннеры с благодарностью американскому лидеру.

По информации издания, над толпой развернули огромное полотно с изображением главы Белого дома и надписью: «Нобелевский президент Трамп!».

Участники митинга скандировали лозунги благодарности, в частности «спасибо за то, что вы были с нами всё время» и «образ победы — последний заложник».

Напомним, Нобелевскую премию мира за 2025 год получила венесуэльский оппозиционный деятель Мария Мачадо. После этого американский политик заявил о телефонном разговоре с победительницей, в ходе которого она сообщила, что приняла награду в честь президента Соединённых Штатов. 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

