В Тель-Авиве прошёл митинг под лозунгом «Нобелевскую премию Трампу!»

Напомним, Нобелевскую премию мира за 2025 год получила венесуэльский оппозиционный деятель Мария Мачадо. После этого американский политик заявил о телефонном разговоре с победительницей, в ходе которого она сообщила, что приняла награду в честь президента Соединённых Штатов. 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.