В Европе высказались о переходе от прокси-войны к прямому конфликту с Россией

В качестве доказательства он привёл заявления европейских политиков о создании армии для противодействия России, планах по захвату российских судов и ударах по территории РФ. По мнению эксперта, эти действия представляют собой акты войны, означающие переход от прокси-конфликта к прямому вооружённому противостоянию.