В Европе высказались о переходе от прокси-войны к прямому конфликту с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Европейский союз пересёк критическую черту и фактически находится в состоянии войны с Россией.

В качестве доказательства он привёл заявления европейских политиков о создании армии для противодействия России, планах по захвату российских судов и ударах по территории РФ. По мнению эксперта, эти действия представляют собой акты войны, означающие переход от прокси-конфликта к прямому вооружённому противостоянию.

При этом профессор подчеркнул, что у Европы отсутствуют реальные шансы на победу в таком конфликте, поскольку Россия как крупнейшая ядерная держава будет использовать все доступные средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее в МИД Ирана рассказали о переданном через РФ послании от Израиля.

