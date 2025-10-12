На Западе заявили, что ЕС перешел от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с РФ

Европейские лидеры перешли от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом твердят политики из разных стран Запада. При этом у Европы нет шансов на победу над Россией. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире YouTube.