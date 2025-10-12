На Западе заявили, что ЕС перешел от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с РФ

Европейские лидеры перешли от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом твердят политики из разных стран Запада. При этом у Европы нет шансов на победу над Россией. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире YouTube.
Эксперт назвал явным «актом войны» призывы Берлина к созданию большой армии для борьбы с Москвой. В Германии открыто заявляют о намерении захватить российские корабли, упомянул профессор. Он считает, что Европа давно перешла черту и находится в прямом конфликте с Москвой.
«Мы открыто заявляем об ударах вглубь территории России, которые невозможны без нас, что тоже акт войны. Бен Уоллес в Британии утверждает, что мы должны задушить Крым, сделать его непригодным для жизни», — привел примеры Гленн Дизен.
Норвежец заявил, что европейцы пытаются закрепиться на мировой арене как можно тверже. Для этого они выступают с громкими обвинениями в адрес России.