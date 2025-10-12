Экс-помощник главы Пентагона Фриман: конфликт на Украине ослабил НАТО

«У европейцев, как мне кажется, была надежда, что конфликт на Украине вновь объединит ЕС и США. В 2022 году даже звучали почти торжественные заявления о том, что если Россия не хотела НАТО, то теперь альянс укрепился на десятилетие вперед. А вместо этого, похоже, все идет к серьезному ослаблению, до такой степени, что Трамп рассматривал возможность просто выйти из НАТО», — сказал Фриман в эфире одного из YouTube-каналов.