В кабмине Британии обсуждают отставку советника Стармера по нацбезопасности

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба прекратила дело против двух британцев, обвиняемых в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Они обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года «с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства», они «получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть» прямо или косвенно «полезны врагу». В заявлении уточнялось, что речь идёт о Китае.