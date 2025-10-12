Губернатор Калифорнии подписал закон о создании бюро репараций за рабство

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в шуточной форме назвал себя «лидером свободного мира» после приостановки работы федерального правительства США. Он напомнил, что ранее этот титул — «лидер свободного мира» — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приписала Дональду Трампу. Ньюсом опубликовал свою «политическую программу», где пообещал бесплатное школьное питание, уход за детьми, повсеместный доступ к медицине, а также пошутил о «субсидиях на гели для волос только для симпатичных демократов» и «бесплатных билетах».