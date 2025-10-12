В Калифорнии хотят платить репарации потомкам рабов, создаётся специальное бюро

Потомки американских рабов получат возможность получить репарации. Об этом информирует легислатура штата Калифорния. Сообщается что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал соответствующий законопроект. Таким образом он создал прецедент, так как в других штатах США подобных структур не существует.