В Калифорнии хотят платить репарации потомкам рабов, создаётся специальное бюро

Потомки американских рабов получат возможность получить репарации. Об этом информирует легислатура штата Калифорния. Сообщается что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал соответствующий законопроект. Таким образом он создал прецедент, так как в других штатах США подобных структур не существует.
Согласно законопроекта, в Калифорнии будет учреждено Бюро по делам потомков американского рабства. Это агентство будет действовать на постоянной основе, его функцией станет предоставление репараций потомкам рабов.
Ньюсом заявлял, что хочет расплатиться за «болезненную историю рабства», ещё в 2020 году.
Ранее в США предлагали выплатить по $5 миллионов каждому взрослому чернокожему в качестве репараций за рабовладельческое прошлое страны.
Позднее созданная в Калифорнии комиссия озвучила сумму компенсации, на которую, по ее мнению, может претендовать каждый темнокожий житель штата — $1,2 миллиона.
Тем временем британского актера Бенедикта Камбербетча могут обязать заплатить Барбадосу репарации за то, что его предки некогда владели сахарными плантациями и рабами на территории островного государства.