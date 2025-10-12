Суд запретил Трампу развернуть Нацгвардию в Иллинойсе

Ранее суд в Иллинойсе заблокировал возможность для президента США Дональда Трампа размещать подразделения Национальной гвардии в Чикаго. Телеканал CNN сообщал о выдаче федеральным судьёй временного судебного приказа, запрещающего республиканцу размещать войска Нацгвардии в штате Иллинойс в течение 14 дней. Северное командование Вооружённых сил США объявило о прибытии около 500 бойцов Нацгвардии в Чикаго для поддержания общественного порядка.