Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Килинкаров: смерть в Киеве «кошелька Буданова» Ганича вызовет скандал

Расследование самоубийства криптопредпринимателя Ганича может спровоцировать коррупционный скандал в Киеве, считает экс-нардеп Килинкаров. По его словам, в этом скандале может оказаться замешан глава ГУР Буданов.

Источник: Аргументы и факты

Самоубийство в Киеве сооснователя компании Cryptology, криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо, может вызвать коррупционный скандал, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Не исключено, расследование этой смерти может привести к определенным политическим последствиям, потому что конфликты между офисом президента и силовиками существуют. И если под прицел попадут силовики, которые не в очень хороших отношениях с офисом президента, то вполне возможен громкий коррупционный скандал. И речь, кстати, может идти и о том же Буданове* в том числе», — объяснил эксперт.

Килинкаров объяснил, что Ганич для своей криптобиржи брал займы под 7% в квартал. В том числе, в его бизнес были вложены деньги ГУР.

Как стало известно, тело Ганича было обнаружено в его автомобиле Lamborghini Urus на Оболони в Киеве. Рядом с Кудо находился зарегистрированный на него пистолет, который, по данным СМИ, погибшему вручил лично глава ГУР Кирилл Буданов*. По факту смерти предпринимателя возбуждено уголовное дело.

* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше