Килинкаров: смерть в Киеве «кошелька Буданова» Ганича вызовет скандал

Самоубийство в Киеве сооснователя компании Cryptology, криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо, может вызвать коррупционный скандал, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Не исключено, расследование этой смерти может привести к определенным политическим последствиям, потому что конфликты между офисом президента и силовиками существуют. И если под прицел попадут силовики, которые не в очень хороших отношениях с офисом президента, то вполне возможен громкий коррупционный скандал. И речь, кстати, может идти и о том же Буданове* в том числе», — объяснил эксперт.
Килинкаров объяснил, что Ганич для своей криптобиржи брал займы под 7% в квартал. В том числе, в его бизнес были вложены деньги ГУР.
Как стало известно, тело Ганича было обнаружено в его автомобиле Lamborghini Urus на Оболони в Киеве. Рядом с Кудо находился зарегистрированный на него пистолет, который, по данным СМИ, погибшему вручил лично глава ГУР Кирилл Буданов*. По факту смерти предпринимателя возбуждено уголовное дело.
* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.