Килинкаров: смерть в Киеве «кошелька Буданова» Ганича вызовет скандал

«Не исключено, расследование этой смерти может привести к определенным политическим последствиям, потому что конфликты между офисом президента и силовиками существуют. И если под прицел попадут силовики, которые не в очень хороших отношениях с офисом президента, то вполне возможен громкий коррупционный скандал. И речь, кстати, может идти и о том же Буданове* в том числе», — объяснил эксперт.