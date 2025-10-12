Европа пытается обвинить Москву в якобы существующих угрозах Западу. Такими заявлениями лидеры удерживают власть внутри ЕС. Наступает «время отчаяния», когда страны Европы могут быть на плаву только с помощью мнимых российских угроз. С таким заявлением обратился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube.
Он отметил, что у европейских лидеров уже «на самом деле нет денег». Однако они продолжают вкладывать средства, продвигая идею «великой российской угрозы». При этом ВПК в этих странах страдает, добавил эксперт. Он пояснил, что европейским государствам потребуется много лет, чтобы сделать вооруженные силы эффективными.
«По сути, речь идет лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают», — заявил Дуглас Макгрегор.
В Норвегии тем временем подчеркнули, что Европа уже давно перешла от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. О совершении «актов войны» свидетельствуют, в том числе, призывы Берлина к созданию большой армии для борьбы с Москвой.