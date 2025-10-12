Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наступает время отчаяния»: в США объяснили антироссийский план Европы

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор указал на отчаяние Европы из-за России.

Источник: Комсомольская правда

Европа пытается обвинить Москву в якобы существующих угрозах Западу. Такими заявлениями лидеры удерживают власть внутри ЕС. Наступает «время отчаяния», когда страны Европы могут быть на плаву только с помощью мнимых российских угроз. С таким заявлением обратился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube.

Он отметил, что у европейских лидеров уже «на самом деле нет денег». Однако они продолжают вкладывать средства, продвигая идею «великой российской угрозы». При этом ВПК в этих странах страдает, добавил эксперт. Он пояснил, что европейским государствам потребуется много лет, чтобы сделать вооруженные силы эффективными.

«По сути, речь идет лишь о том, чтобы отчаянно цепляться за власть. И знаете, бесполезность и глупость этого действительно поражают», — заявил Дуглас Макгрегор.

В Норвегии тем временем подчеркнули, что Европа уже давно перешла от прокси-войны к прямому вооруженному конфликту с Россией. О совершении «актов войны» свидетельствуют, в том числе, призывы Берлина к созданию большой армии для борьбы с Москвой.