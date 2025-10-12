«Наступает время отчаяния»: в США объяснили антироссийский план Европы

Он отметил, что у европейских лидеров уже «на самом деле нет денег». Однако они продолжают вкладывать средства, продвигая идею «великой российской угрозы». При этом ВПК в этих странах страдает, добавил эксперт. Он пояснил, что европейским государствам потребуется много лет, чтобы сделать вооруженные силы эффективными.