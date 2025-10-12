Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Гленна Дизена заявил, что Европейский союз использует Украину в качестве инструмента для ослабления России, однако в конечном счете эта стратегия наносит катастрофический ущерб самому Киеву.
По мнению эксперта, страны ЕС рассматривают конфликт как возможность истощить российскую армию, но реальным результатом становится обескровливание Украины.
Профессор подчеркнул, что подобные действия лишены стратегического смысла, поскольку осуществляются под предлогом защиты Европы от мнимой российской угрозы. Миршаймер охарактеризовал текущую ситуацию как безумие, отметив, что украинцы несут колоссальные потери ради сомнительных целей западных стран.
Ранее сообщалось, что в Европе высказались о переходе от прокси-войны к прямому конфликту с Россией.
