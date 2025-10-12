Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Гленна Дизена заявил, что Европейский союз использует Украину в качестве инструмента для ослабления России, однако в конечном счете эта стратегия наносит катастрофический ущерб самому Киеву.