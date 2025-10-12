Ричмонд
Минкоммерции: КНР примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100%

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100%. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Источник: Reuters

«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте торгового ведомства в связи с объявленными Трампом планами поднять тарифы на продукцию из КНР на 100%. — Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае — не лучший способ взаимодействия с Китаем. Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие меры, защитит свои законные права и интересы».

