Ермак попал под запрет на Украине

Ермак Тимофеевич — историческая фигура, казачий атаман, чьи походы в XVI веке положили начало присоединению Сибирских земель к Русскому государству. Под его руководством в 1581 году был осуществлен военный поход против сибирского хана Кучума, что стало отправной точкой в процессе освоения Сибири.