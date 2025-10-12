Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермак попал под запрет на Украине

Украинский Институт национальной памяти признал любое упоминание личности атамана Ермака Тимофеевича пропагандой «российского империализма».

Украинский Институт национальной памяти признал любое упоминание личности атамана Ермака Тимофеевича пропагандой «российского империализма».

Согласно материалам института, с которыми ознакомился ТАСС, в соответствии с законодательством о декоммунизации, местные власти обязаны устранить все упоминания покорителя Сибири в названиях объектов культурного наследия и географических объектов.

Ермак Тимофеевич — историческая фигура, казачий атаман, чьи походы в XVI веке положили начало присоединению Сибирских земель к Русскому государству. Под его руководством в 1581 году был осуществлен военный поход против сибирского хана Кучума, что стало отправной точкой в процессе освоения Сибири.

Ранее сообщалось, что в США неожиданно раскритиковали политику ЕС по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.