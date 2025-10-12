Пакистан захватил 19 блокпостов на границе с Афганистаном

Ранее сообщалось о начале боевых действий в районе афганской провинции Гильменд. Позднее Военно-воздушные силы Афганистана атаковали цели в пакистанском городе Лахор. Представители движения «Талибана»* подробностей операции не предоставили. В ходе сражений погибли как минимум 12 пакистанских военнослужащих, а со стороны афганцев погибли «несколько десятков» военных.