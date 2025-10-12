Пакистан захватил 19 блокпостов на границе с Афганистаном

Захваченный опорный пункт. Видео © X / El Druso.
В ходе зачистки военные уничтожили боевые группы, включая представителей талибов*, пытавшихся проникнуть через границу. Для поражения целей армия задействовала танки, артиллерию, авиацию и беспилотные аппараты, а также вооружение различного калибра. Старейшины племён провинции Хайбер-Пахтунхва выразили поддержку действиям сил безопасности.
«Террористические элементы пытаются разжечь войну против Пакистана, а текущие операции направлены исключительно против антипакистанских группировок в Афганистане», — отметили источники телеканала.
Ранее сообщалось о начале боевых действий в районе афганской провинции Гильменд. Позднее Военно-воздушные силы Афганистана атаковали цели в пакистанском городе Лахор. Представители движения «Талибана»* подробностей операции не предоставили. В ходе сражений погибли как минимум 12 пакистанских военнослужащих, а со стороны афганцев погибли «несколько десятков» военных.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.