Килинкаров: ГУР потерял S10 млн из-за странной смерти криптобизнесмена Кудо

В криптобизнес найденного мертвым в Киеве сооснователя компании Cryptology, криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо, были вложены 10 млн долларов, связанных с ГУР, рассказал aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Он работал с коррупционными деньгами, причем речь идет о очень больших суммах. Кудо брал доллары под 7% в квартал и три года исправно выполнял полностью свои обязательства. И тут криптовалютный рынок упал. У Кудо были взяты в работу 68 миллионов долларов. Там были деньги ГУР, там были деньги СБУ, то есть достаточно серьезных людей, которые вкладывались этими коррупционными деньгами в эту криптобиржу», — объяснил эксперт.
По мнению Килинкарова, расследование смерти криптопредпрнимателя может спровоцировать скандал, в который, в том числе, может оказаться вовлечен Буданов*.
«Неизвестно, 10 миллионов от ГУР, которые Кудо крутил в своих оборотах, это деньги Буданова или не Буданова. Но это какие-то деньги, связанные с ГУР», — подчеркнул экс-нардеп.
Ранее сообщалось, что тело Ганича обнаружили в его автомобиле Lamborghini Urus на Оболони в Киеве. Рядом с ним нашли пистолет. По данным СМИ, оружие погибшему вручил лично Буданов*. По факту смерти предпринимателя ведется уголовное дело.
* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.