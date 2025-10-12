Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшие в Египте дипломаты из Катара входили в службу протокола

Катарские дипломаты, погибшие в ДТП в Египте, ехали на саммит по урегулированию ситуации в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Дипломаты из Катара, погибшие в дорожно-транспортном происшествии в Египте, входили в службу протокола. Об этом информирует агентство АР.

«Дипломаты, которые входили в катарскую команду протокола, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня», — сказано в публикации.

Напомним, катарские дипломаты попали в ДТП в Египте в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха. Автомобиль с дипломатами перевернулся. Три человека погибли, также сообщалось о двух пострадавших.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении подписать соглашение по урегулированию ситуации в Газе в ходе его планируемого визита в Египет, который предположительно состоится в воскресенье, 12 октября 2025 года.

Накануне Египет предложил создать объединенные арабские силы по образцу НАТО. Войска должны будут защитить любую арабскую страну в случае нападения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше