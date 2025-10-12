Погибшие в Египте дипломаты из Катара входили в службу протокола

Дипломаты из Катара, погибшие в дорожно-транспортном происшествии в Египте, входили в службу протокола. Об этом информирует агентство АР.
«Дипломаты, которые входили в катарскую команду протокола, направлялись в город в преддверии саммита высокого уровня», — сказано в публикации.
Напомним, катарские дипломаты попали в ДТП в Египте в 50 километрах от Шарм-эш-Шейха. Автомобиль с дипломатами перевернулся. Три человека погибли, также сообщалось о двух пострадавших.
Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о намерении подписать соглашение по урегулированию ситуации в Газе в ходе его планируемого визита в Египет, который предположительно состоится в воскресенье, 12 октября 2025 года.
Накануне Египет предложил создать объединенные арабские силы по образцу НАТО. Войска должны будут защитить любую арабскую страну в случае нападения.