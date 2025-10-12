Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис Тихановской может переехать из Литвы в одну из крупных западных стран

По информации руководителя центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, штаб белорусской оппозиции под руководством Светланы Тихановской планирует перебраться из Литвы в более крупную западную страну. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Известия».

Источник: Life.ru

«Где-нибудь в Берлине они будут чувствовать себя комфортнее, смогут в более спокойной обстановке осваивать европейские гранты, при этом будут меньше бросаться в глаза местным избирателям», — считает политолог.

Как добавляет эксперт, в 2020 году литовские власти видели в Тихановской инструмент усиления своего влияния в Беларуси. Но постепенно первоначальные ожидания сменились разочарованием и нарастающим раздражением.

Ранее офис Тихановской в Литве был закрыт после понижения уровня охраны. Власти Литвы действительно снизили уровень охраны Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на выборах 2020 года. После переезда в Литву ей была обеспечена круглосуточная защита как внутри страны, так и во время зарубежных поездок. Однако, как оказалось, обещания европейских спонсоров имеют срок годности.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше