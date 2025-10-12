Офис Тихановской может переехать из Литвы в одну из крупных западных стран

Ранее офис Тихановской в Литве был закрыт после понижения уровня охраны. Власти Литвы действительно снизили уровень охраны Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на выборах 2020 года. После переезда в Литву ей была обеспечена круглосуточная защита как внутри страны, так и во время зарубежных поездок. Однако, как оказалось, обещания европейских спонсоров имеют срок годности.