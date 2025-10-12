Китай пригрозил решительными мерами в случае повышения США пошлин

Китай намерен принять решительные контрмеры в случае повышения Соединенными Штатами пошлин на товары из этой страны на сто процентов. Такое заявление сделали в Минкоммерции КНР.
В ведомстве указали, что действия Вашингтона представляют собой классический случай применения двойных стандартов и подчеркнули, что угрозы не являются лучшим способом взаимодействия с Китаем.
«Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие меры, защитит свои законные права и интересы», — сказано в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп принял решение относительно Китая. Президент США заявил о принятии повышенных пошлин на товары из КНР. Они будут гораздо выше текущего уровня.
Также Трамп сделал острое заявление о Китае и Си Цзиньпине.
После заявления Трампа о пошлинах обвалился рынок криптовалют.