Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай пригрозил решительными мерами в случае повышения США пошлин

Минкоммерции КНР: угрозы не лучший способ взаимодействия с Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Китай намерен принять решительные контрмеры в случае повышения Соединенными Штатами пошлин на товары из этой страны на сто процентов. Такое заявление сделали в Минкоммерции КНР.

В ведомстве указали, что действия Вашингтона представляют собой классический случай применения двойных стандартов и подчеркнули, что угрозы не являются лучшим способом взаимодействия с Китаем.

«Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие меры, защитит свои законные права и интересы», — сказано в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп принял решение относительно Китая. Президент США заявил о принятии повышенных пошлин на товары из КНР. Они будут гораздо выше текущего уровня.

Также Трамп сделал острое заявление о Китае и Си Цзиньпине.

После заявления Трампа о пошлинах обвалился рынок криптовалют.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше