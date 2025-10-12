Минкоммерции КНР назвало планы США по пошлинам примером двойных стандартов

Планы США ввести новые пошлины против Китая являются примером «двойных стандартов», заявило министерство коммерции КНР.
«Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность», — отметило ведомство.
В минкоммерции также добавили, что КНР вводит экспортные ограничения «осмотрительно и умеренно», основываясь на принципах справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации.
Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». Американский лидер пояснил, что этот шаг с «агрессивной позицией», которой якобы придерживается китайская сторона.