Минкоммерции КНР назвало планы США по пошлинам примером двойных стандартов

Минкоммерции КНР заявило, что Китай руководствуется принципами справедливости и отсутствия дискриминации.

Источник: Аргументы и факты

Планы США ввести новые пошлины против Китая являются примером «двойных стандартов», заявило министерство коммерции КНР.

«Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность», — отметило ведомство.

В минкоммерции также добавили, что КНР вводит экспортные ограничения «осмотрительно и умеренно», основываясь на принципах справедливости, рациональности и отсутствия дискриминации.

Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». Американский лидер пояснил, что этот шаг с «агрессивной позицией», которой якобы придерживается китайская сторона.

