Минкоммерции КНР назвало планы США по пошлинам примером двойных стандартов

Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября «или раньше» введут стопроцентные ввозные тарифы на продукцию из Китая «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас». Американский лидер пояснил, что этот шаг с «агрессивной позицией», которой якобы придерживается китайская сторона.