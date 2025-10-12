Ричмонд
В Верховной раде заявили о максимальном переносе отопительного сезона на Украине

Украинские власти планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона, чтобы снизить потребление природного газа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, слова которого приводит УНИАН.

Источник: Life.ru

«Надо смотреть правде в глаза — с газом будут проблемы, с балансом газа проблемы, нам будет его не хватать. Газ будут экономить. Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше сожгут газа. И поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона», — заявил Кучеренко.

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая рекомендовала жителям украинских городов, особенно Киева, переехать в сельскую местность на зимний период из-за возможного блэкаута. Парламентарий пояснила, что украинская столица представляет собой стратегически важный и символический объект, что повышает вероятность его полного выведения из строя. В ряде городов Украины местные власти также предупредили население о сложностях предстоящего отопительного сезона. Так, львовский градоначальник Андрей Садовой сообщил, что начало отопительного сезона в городе перенесено на несколько недель, поскольку коммунальные предприятия испытывают дефицит газа. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима, вероятно, будет самым сложным периодом для Украины с начала боевых действий.

