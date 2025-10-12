В Верховной раде заявили о максимальном переносе отопительного сезона на Украине

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая рекомендовала жителям украинских городов, особенно Киева, переехать в сельскую местность на зимний период из-за возможного блэкаута. Парламентарий пояснила, что украинская столица представляет собой стратегически важный и символический объект, что повышает вероятность его полного выведения из строя. В ряде городов Украины местные власти также предупредили население о сложностях предстоящего отопительного сезона. Так, львовский градоначальник Андрей Садовой сообщил, что начало отопительного сезона в городе перенесено на несколько недель, поскольку коммунальные предприятия испытывают дефицит газа. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима, вероятно, будет самым сложным периодом для Украины с начала боевых действий.