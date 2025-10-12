Песков: Молдавия повторяет чужие ошибки, делая из России антагониста

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Нынешние власти Молдавии совершаю серьезную ошибку, когда ради выстраивания отношения с Европой делают из России антагониста. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал принятие на этой неделе Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия названа угрозой.
«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку», — сказал представитель Кремля. «Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — подчеркнул Песков.
8 октября на заседании молдавского правительства была утверждена новая военная стратегия страны до 2035 года, согласно которой главной угрозой безопасности Молдавии является Россия. Среди перечисленных в документе «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции. В Кишиневе усматривают «прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности» республики в расширении контроля Москвы над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной «угрозой» в военной стратегии названо присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.