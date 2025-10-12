Песков: Молдавия повторяет чужие ошибки, делая из России антагониста

8 октября на заседании молдавского правительства была утверждена новая военная стратегия страны до 2035 года, согласно которой главной угрозой безопасности Молдавии является Россия. Среди перечисленных в документе «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции. В Кишиневе усматривают «прямую и серьезную угрозу безопасности и государственности» республики в расширении контроля Москвы над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной «угрозой» в военной стратегии названо присутствие миротворцев РФ в Приднестровье.