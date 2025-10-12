Daily Mail: Принц Эндрю тайно поддерживал Эпштейна после скандала

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном. В 2002 году он принимал у себя Джеффри Эпштейна, позднее обвинённого в растлении несовершеннолетних. Как сообщают СМИ, на встрече настоял Питер Мандельсон — бывший член кабинета министров Блэра. Из писем следует, что Мандельсон называл Эпштейна своим другом.