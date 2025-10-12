Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: Принц Эндрю тайно поддерживал Эпштейна после скандала

Британский принц Эндрю уверял опального финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе справятся с разразившимся скандалом из-за публикации фотографии, на которой принц запечатлён в компании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Источник: Life.ru

Издание уточняет, что в электронном письме принц Эндрю выразил обеспокоенность возможными последствиями публикации для Эпштейна, однако заверил его в своей поддержке.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Британии Тони Блэр оказался замешан в истории с Эпштейном. В 2002 году он принимал у себя Джеффри Эпштейна, позднее обвинённого в растлении несовершеннолетних. Как сообщают СМИ, на встрече настоял Питер Мандельсон — бывший член кабинета министров Блэра. Из писем следует, что Мандельсон называл Эпштейна своим другом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тони Блэр: биография бывшего премьера Великобритании
На Европу большое влияние оказывает политика Великобритании, которая остается одной из крупнейших экономик в этой части света. Расскажем, какую роль в жизни государства сыграл Тони Блэр.
Читать дальше