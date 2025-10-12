Кремль указал на серьезную ошибку властей Молдавии

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва пошла на некоторые уступки Украине. Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин открыто сообщил о возможных шагах РФ навстречу Киеву. Однако все эти действия потребуют работы со стороны Соединенных Штатов, Украины и Евросоюза.