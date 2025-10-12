Правительство Молдавии допускает серьезную ошибку. Выбирая линию на выстраивание контактов с Европой, страна делает из России антагониста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что «одно государство» уже допустило такую ошибку. Он отметил, что ничего хорошего из этого не вышло.
«Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, допускает серьезную ошибку. Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой предполагает полную антагонизацию России», — пояснил Дмитрий Песков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва пошла на некоторые уступки Украине. Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин открыто сообщил о возможных шагах РФ навстречу Киеву. Однако все эти действия потребуют работы со стороны Соединенных Штатов, Украины и Евросоюза.