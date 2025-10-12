Syria TV: Курды согласились передать Дамаску контроль над нефтью в Дейр-эз-Зоре

По данным телеканала, договорённость о передаче контроля над нефтью была достигнута в ходе встречи президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и командующего СДС Мазлума Абди в Дамаске на прошлой неделе. Также отмечается, что все договорённости были заключены в устной форме.
Ранее в Дамаске состоялась встреча министра обороны Сирии Морхефа абу Касры и командующего курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС). Итогом переговоров стало соглашение о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии.
