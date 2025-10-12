Что известно о столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

ТАСС собрал основное о произошедшем.
Столкновения на границе 11 октября
Боевые действия возобновились вечером.
ВВС Афганистана ударили по городу Лахор в Пакистане.
Удар стал ответом на атаку Пакистана по позициям талибов вблизи границы, сообщили источники телеканала TOLO News.
Армия Пакистана применила танки, артиллерию, авиацию и БПЛА.
Минобороны Афганистана сообщило о завершении операции в полночь по местному времению.
Потери
В столкновениях погибли как минимум 12 военнослужащих армии Пакистана.
Со стороны Афганистана, по информации пакиcтанского телеканала Geo, потери достигли по меньшей мере нескольких десятков военных.
История конфликта
Территориалтный спор о границе между Афганистаном и Пакистаном является одним из наиболее продолжительных в мире.
До распада Британской Индии в 1947 году правители Афганистана рассматривали линию Дюранда как границу.
Кабул перестал признавать эту линию в качестве официальной границы с момента образования независимого Пакистана в 1947 году.