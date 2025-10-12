Признанный банкротом Борис Надеждин тратит 300 тысяч в месяц на лекарства

Отмечается, что выплата будет осуществляться только при наличии у Бориса Надеждина дохода. Ходатайство политика об исключении средств из конкурсной массы удовлетворено судом частично: сумма выплат определена исходя из предоставленных документов и расчетов расходов на лечение. Финансовый управляющий обязан контролировать целевое использование средств, а также регулярно отчитываться о расходах в рамках процедуры банкротства.