Признанный банкротом Борис Надеждин тратит 300 тысяч в месяц на лекарства

Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину ежемесячно более 311 тысяч рублей на приобретение лекарств и оплату медицинских услуг. Об этом сообщает свидетельствуют материалы суда.

«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 ₽», — приводят слова из материала РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Отмечается, что выплата будет осуществляться только при наличии у Бориса Надеждина дохода. Ходатайство политика об исключении средств из конкурсной массы удовлетворено судом частично: сумма выплат определена исходя из предоставленных документов и расчетов расходов на лечение. Финансовый управляющий обязан контролировать целевое использование средств, а также регулярно отчитываться о расходах в рамках процедуры банкротства.

Ранее сообщалось, что Борис Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. Решение было принято на съезде партии «Гражданская инициатива».

