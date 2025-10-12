Признанный банкротом Борис Надеждин тратит 300 тысяч в месяц на лекарства

Московский суд выделил Надеждину более 311 тысяч рублей на лекарства.
Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину ежемесячно более 311 тысяч рублей на приобретение лекарств и оплату медицинских услуг. Об этом сообщает свидетельствуют материалы суда.
«Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно, с даты вынесения определения, денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг в размере 311 344,87 ₽», — приводят слова из материала РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.
Отмечается, что выплата будет осуществляться только при наличии у Бориса Надеждина дохода. Ходатайство политика об исключении средств из конкурсной массы удовлетворено судом частично: сумма выплат определена исходя из предоставленных документов и расчетов расходов на лечение. Финансовый управляющий обязан контролировать целевое использование средств, а также регулярно отчитываться о расходах в рамках процедуры банкротства.
Ранее сообщалось, что Борис Надеждин был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России. Решение было принято на съезде партии «Гражданская инициатива».