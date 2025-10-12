Эксперт рассказал, почему украинская ракета «Фламинго» не опасна для России

По словам эксперта, Россия накопила колоссальный опыт противодействия современному западному ракетному вооружению, включая Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, поэтому менее технологичные образцы украинского производства представляют меньшую опасность. Степанов отметил, что характеристики «Фламинго» делают её уязвимой целью: низкая дозвуковая скорость, выраженный инверсионный след от самолётного двигателя и отсутствие технологий малозаметности позволяют российским системам ПВО эффективно обнаруживать и перехватывать эти ракеты.