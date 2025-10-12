Ричмонд
Эксперт рассказал, почему украинская ракета «Фламинго» не опасна для России

Украинская ракета «Фламинго» не представляет принципиально новой угрозы для российской системы ПВО благодаря значительному боевому опыту, полученному Вооружёнными силами РФ в ходе специальной военной операции.

Украинская ракета «Фламинго» не представляет принципиально новой угрозы для российской системы ПВО благодаря значительному боевому опыту, полученному Вооружёнными силами РФ в ходе специальной военной операции. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Александр Степанов.

По словам эксперта, Россия накопила колоссальный опыт противодействия современному западному ракетному вооружению, включая Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, поэтому менее технологичные образцы украинского производства представляют меньшую опасность. Степанов отметил, что характеристики «Фламинго» делают её уязвимой целью: низкая дозвуковая скорость, выраженный инверсионный след от самолётного двигателя и отсутствие технологий малозаметности позволяют российским системам ПВО эффективно обнаруживать и перехватывать эти ракеты.

Эксперт также обратил внимание на логистические проблемы противника, связанные с доставкой крупногабаритных систем к линии фронта из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. Несмотря на использование некоторых западных технологий, «Фламинго» не соответствует критериям современного высокоточного оружия.

Ранее сообщалось, что на Западе описали положение ВСУ на фронте.

