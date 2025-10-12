Песков: Молдавия повторяет чужие ошибки, пытаясь сделать из РФ антагониста

Власти Молдавии делают серьезную ошибку, пытаясь представить Россию антагонистом ради выстраивания отношений с Европой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии», — подчеркнул он в разговоре с информагентством ТАСС, комментируя принятие Молдавией новой военной стратегии, в которой РФ названа угрозой.
Официальный представитель Кремля отметил, что подобную ошибку уже совершила одна страна и «ничего хорошего это не дало этому одному государству».
Как ранее заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, принятие Кишиневом новой военной стратегии свидетельствует о его стремлении углубить конфронтацию с Москвой.