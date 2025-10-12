Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Молдавия повторяет чужие ошибки, пытаясь сделать из РФ антагониста

Представитель Кремля прокомментировал принятие Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия названа угрозой.

Источник: Аргументы и факты

Власти Молдавии делают серьезную ошибку, пытаясь представить Россию антагонистом ради выстраивания отношений с Европой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии», — подчеркнул он в разговоре с информагентством ТАСС, комментируя принятие Молдавией новой военной стратегии, в которой РФ названа угрозой.

Официальный представитель Кремля отметил, что подобную ошибку уже совершила одна страна и «ничего хорошего это не дало этому одному государству».

Как ранее заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, принятие Кишиневом новой военной стратегии свидетельствует о его стремлении углубить конфронтацию с Москвой.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше