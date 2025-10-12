Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минкоммерции КНР: Китай ответит на повышение Трампом пошлин до 100%

Власти Китая готовы предпринять решительные контрмеры в случае, если президент США Дональд Трамп увеличит пошлины на китайские товары до 100%. Об этом заявили в Министерстве Коммерции КНР.

Источник: Life.ru

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства в связи с планами республиканца, было сказано, что заявление американской стороны является «классическим случаем двойных стандартов». В министерстве также отметили, что угрозы введением высоких пошлин не являются лучшим способом взаимодействия с Китаем.

«Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 ноября 2025 года США введут 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social объяснил решение «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Он заявил, что Китай намерен ввести масштабный экспортный контроль практически на все производимые им товары, а также на те, которые он даже не производит. США также введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше