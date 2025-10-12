Минкоммерции КНР: Китай ответит на повышение Трампом пошлин до 100%

Напомним, с 1 ноября 2025 года США введут 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social объяснил решение «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах. Он заявил, что Китай намерен ввести масштабный экспортный контроль практически на все производимые им товары, а также на те, которые он даже не производит. США также введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.