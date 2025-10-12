Китай ответит при введении США запрета летать в штаты через Россию

По данным агентства Reuters, американские авиакомпании уже давно выражают недовольство из-за ограничений на полёты над территорией России, в то время как их китайские коллеги могут это делать беспрепятственно. В свете этого администрация Трампа рассматривает возможность введения запрета на пролёт китайских самолётов над Россией.