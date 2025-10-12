Китай ответит при введении США запрета летать в штаты через Россию

Если администрация президента США Дональда Трампа запретит китайским авиакомпаниям летать над территорией России при рейсах в США или из них, Китай обязательно ответит. Об этом заявил РИА Новости профессор Чжэн Аньгуан, директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете.
По данным агентства Reuters, американские авиакомпании уже давно выражают недовольство из-за ограничений на полёты над территорией России, в то время как их китайские коллеги могут это делать беспрепятственно. В свете этого администрация Трампа рассматривает возможность введения запрета на пролёт китайских самолётов над Россией.
Чжэн Аньгуан отметил, что в ответ на такие действия США Китай может ввести ограничения для американских авиакомпаний на использование воздушного пространства Китая. Кроме того, могут быть приостановлены действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении.
Профессор также предположил, что Китай может принять асимметричные меры, такие как ограничение экспорта редкоземельных металлов и других материалов, необходимых для авиастроения в Соединённых Штатах.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с начала ноября текущего введёт стопроцентные пошлины на продукцию из Китайской Народной Республики «сверх пошлин, которые КНР платит сейчас».