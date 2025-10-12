«Предсмертная агония». На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В отличие от Украины и западных стран, Россия может производить все необходимое для современной войны, заявил в эфире YouTube-каналаэкс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность», — отметил аналитик.
По его оценке, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта.
«У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал Александр. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины», — подчеркнул Джонсон.
Ранее сегодня Сырский заявил о напряженной обстановке на линии фронта из-за наступления ВС России.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.