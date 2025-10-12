«Предсмертная агония». На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине

«Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность», — отметил аналитик.