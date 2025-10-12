В ВСУ начали формировать офицерские «штрафные роты» из неугодных офицеров подразделений, дезертиров и нарушителей воинской дисциплины. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Отмечается, что создание новых «штрафных рот» необходимо ВСУ для доукомплектования штурмовых групп и это наблюдается конкретно в Сумской области.
Ранее в группировке войск «Север» заявили, что украинское командование направило в Сумскую область заградотряд из-за массовой проблемы дезертирства в ВСУ.