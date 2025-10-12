Ричмонд
Трамп случайно опубликовал призыв преследовать его оппонентов

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social по ошибке опубликовал сообщение для генпрокурора Пэм Бодни, в котором призывал преследовать своих политических оппонентов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Речь идет о публикации, в которой Трамп «оказал публичное давление» на генпрокурора, заявив, что пришло время министерству юстиции принять меры против ряда его политических противников.

В длинном посте от 20 сентября Трамп называл Бонди «Пэм», а также выразил разочарование тем, что «ничего не делается» в отношении его врагов.

Трамп настаивал, чтобы Бонди выдвинула обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, сенатора Адама Шиффа и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

По словам источника NBC, Трамп был удивлен, узнав, что он действительно опубликовал сообщение в своем аккаунте Truth Social. По данным собеседника, президент США отреагировал, сказав «О!», а затем просто проигнорировал ситуацию.

До этого служба специального юрисконсульта США, выступающая в качестве независимого следственного органа, начала проверку в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита. С ноября 2022 года Смит руководил рядом расследований в отношении Трампа, в том числе по делу о незаконном хранении секретных документов, а также по фактам попытки оспорить результаты президентских выборов 2020 года.

