«Повторяет чужие ошибки»: Песков оценил стратегию Молдавии, где РФ названа угрозой

Нынешние власти Молдавии совершают серьезную ошибку, превращая Россию в антагониста ради выстраивания отношений с Европой. Об этом в воскресенье, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал принятие на этой неделе Кишиневом новой военной стратегии, в которой Россия названа угрозой. По его словам, это продолжение конфронтационной и недружественной линии по отношению к России.

Песков отметил, что руководство Молдавии полагает, будто укрепление связей с Европой требует антагонизации России, и подчеркнул, что подобная ошибка уже была допущена одним государством.

— Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку. Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее Песков выразил сожаление в связи с позицией главы Республики Молдовы Майи Санду касательно наличия войск РФ в Приднестровье.

В среду, 1 октября, Майя Санду заявила о необходимости найти решение, в рамках которого военнослужащие Вооруженных сил РФ покинут территорию Приднестровья «мирным путем».

