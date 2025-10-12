Китай предложил США обсудить взаимные портовые сборы с судов

Министерство коммерции КНР обратилось к Соединённым Штатам с предложением признать ошибки и возобновить переговоры по вопросам портовых сборов для судов. Китай заявил, что введённые американской стороной меры нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и принципы равноправия и взаимовыгоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.