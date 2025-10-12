Президент США Дональд Трамп 13 октября выступит перед израильским парламентом — Кнессетом, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call.
Отмечается, что около 9:20 мск Трамп прибудет в Израиль, в 11:00 мск выступит перед Кнессетом и примерно в 13:00 покинет Израиль.
В 13:45 мск Трамп должен прибыть в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе, а в 17:00 мск уедет оттуда.
Ранее председатель Кнессета Амир Охана официально пригласил Трампа выступить на предстоящей неделе по случаю сделки по Газе.
Трамп прежде сообщал о достижении договоренности между Израилем и движением ХАМАС по первому этапу мирного плана.
