Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп дистанцируется от Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент США Дональд Трамп все сильнее отдаляется от украинского конфликта.
Это мнение он высказал, анализируя интервью Трампа телеканалу Fox News, где американский лидер уклонился от ответа на вопрос о ситуации на Украине, предпочтя обсудить положительное влияние пошлин на имидж США.
«Вот сейчас произошло событие колоссальной важности: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. Всё, никому вы больше не нужны», — сказал он.
Также он отметил, что у Владимира Зеленского был реальный шанс завершить украинский конфликт после саммита 15 августа, где встретились президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин.
«Было открыто всё. В сентябре можно было поехать в Москву и подписать какое-либо соглашение. Тем не менее все проспали, думая, что Европа что-то даст», — подытожил Соскин.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос СМИ о текущем статусе урегулирования конфликта на Украине, неожиданно переключился на обсуждение положительного влияния пошлин на имидж страны.