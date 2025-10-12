Трамп выступит перед парламентом Израиля 13 октября

Судя по распорядку, Трамп прибудет в Израиль около 9:20 мск, а черед два часа, в 11:00, выступит перед Кнессетом. Покинет страну американский лидер около 13:00 мск. Уже в 13:45 мск он должен прибыть в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе. В 17:00 мск Трамп намерен покинуть Египет.