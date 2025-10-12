В России подготовили меры поддержки для депортированных из Латвии граждан

Российские власти подготовили комплекс мер для содействия в обустройстве и адаптации граждан РФ, депортированных из Латвии за отсутствие подтверждения знания латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным издания Politico, власти Латвии обязали 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября. Решение было принято в отношении тех, кто не подтвердил знание латышского языка и не предоставил документы для продления вида на жительство в установленный срок.
Ирина Волк уточнила, что в связи с сообщениями о депортации более 800 россиян МВД России совместно с федеральными и региональными органами власти разработало меры по оказанию помощи гражданам, которым прибалтийские государства аннулировали разрешения на постоянное проживание.
Она добавила, что всем прибывающим в Россию будет оказана необходимая поддержка и помощь в адаптации.
«МВД России ориентировано на оказание максимального содействия данной категории граждан», — отметила Волк в своем Telegram-канале.