На Западе заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу заявил, что Россия обладает уникальной способностью производить все необходимые материалы для ведения современной войны, в отличие от Украины и западных стран.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу заявил, что Россия обладает уникальной способностью производить все необходимые материалы для ведения современной войны, в отличие от Украины и западных стран.

По его словам, российская военная промышленность функционирует эффективно, не подрывая другие секторы экономики, тогда как Украина, Европа и США продемонстрировали свою неспособность наладить аналогичное производство.

Джонсон также отметил, что конфликт вступает в новую фазу, где Россия получает возможность проводить масштабные операции по всему фронту благодаря значительному превосходству в живой силе. Он привёл признание главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о двукратном численном перевесе российских войск, охарактеризовав текущую ситуацию как «предсмертную агонию Украины».

Ранее эксперт рассказал, почему украинская ракета «Фламинго» не опасна для России.

